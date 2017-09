Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Golfer Thomas kan 10 miljoen bijschrijven

1 uur geleden ANP

De Amerikaanse golfer Justin Thomas heeft de hoofdprijs van 10 miljoen dollar (circa 8,4 miljoen euro) in de FedExCup gewonnen. Hij verzekerde zich in Atlanta van de eerste plaats in de lucratieve toernooiserie van de Amerikaanse tour PGA.