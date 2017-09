Telesport Voetballer van het Jaar: grote problemen bij Ajax

1 uur geleden

In het online programma Voetballer van het Jaar: de cijfers en opvallende zaken in de 6e speelronde van de Eredivisie, analyse FC Utrecht - PSV, ADO-trainer Groenendijk over de punten voor zijn spelers, FC Twente in actie en de gouden tip van Kuyt.