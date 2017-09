"Ja, het is crisis.” Bij die constatering blijft het niet. De leiding van Ajax houdt Keizer intussen tegen het licht en verkent de trainersmarkt. Het is echt crisis bij Ajax en daar hoort crisisberaad bij. Vooralsnog blijft Keizer de man om Ajax als trainer te leiden, vooral gesteund door Dennis Bergkamp.

Maar binnen de rvc is gemor hoorbaar, alleen ontbreekt in dat orgaan iedere technische kennis na het vertrek van Theo van Duivenbode. Of Keizer het krachtenveld bij Ajax gaat overleven en zondag tijdens het uitduel bij SC Heerenveen op de bank zit, valt te bezien.

Ondanks de beroerde seizoensstart met acht verliespunten in zes duels en plaats 7 in de Eredivisie, houdt Keizer vertrouwen in zichzelf. "Ik vertrouw erop dat ik Ajax weer aan het voetballen krijg."

Ongeschikt

Het maximale eruit halen wat erin zit, is de opdracht van iedere trainer. Tot dusver slaagt Keizer bij Ajax niet in die opdracht. Ook tegen Vitesse kreeg hij zijn ploeg ondanks personele en tactische omzettingen niet aan de praat. Zijn uitgebreide praatsessies langs de lijn tijdens de blessure van Matthijs de Ligt en positieve motivatiespeech in de rust hielpen evenmin. Een veeg teken voor een coach en zo kijkt ook de leiding van Ajax naar Keizer. Het kruisje bij ’ongeschikt’ kan zo gezet zijn.

Gezegd moet worden dat Keizer drie bepalende spelers zag vertrekken met aanvoerder Davy Klaassen, Davinson Sanchez en Bertrand Traoré. "Ik zoek het niet in excuses. Wij kunnen beter.” Of de leiding van Ajax Keizer de tijd gunt om dat te bewijzen, moet deze week blijken.

Bekijk hier de beelden van de pijnlijke nederlaag van Ajax tegen Vitesse.