Zidane neemt Kroos mee naar Dortmund

22 min geleden ANP

Trainer Zinedine Zidane van Real Madrid heeft Toni Kroos opgenomen in de selectie voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen Borussia Dortmund. De Duitse middenvelder is voldoende hersteld van een ribblessure. Hij miste de laatste twee competitiewedstrijden en trainde zondag nog apart van de groep, maar is dinsdag wel inzetbaar tegen de club van trainer Peter Bosz.