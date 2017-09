Lukaku was zaterdag weer eens het goudhaantje van United in de uitwedstrijd tegen The Saints. De Belg tekende voor de enige treffer (0-1). Na het duel moest hij langs de dopingcontrole. Het duurde volgens The Daily Mail echter lang voordat er een urinemonster kon worden afgenomen bij Lukaku.

De spits, die deze zomer voor 80 miljoen euro overkwam van Everton, was daardoor gedwongen om in zijn eentje een taxi naar huis te nemen, omdat de rest van de United-selectie al weg was met de spelersbus.

Zijn probleem bij de dopingcontrole kan voor de United-fans wel weer eens een aanleiding zijn om een nieuw Lukaku-lied te starten. De supporters kwamen afgelopen week in opspraak vanwege een liedje over het geslachtsdeel van Lukaku.