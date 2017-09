Wanneer Amrabat ook maar één minuut in actie komt tijdens een officieel duel van Marokko, kan hij niet meer voor het Nederlands elftal komen. De KNVB is daarvan op de hoogte en heeft om die reden gesproken met de Feyenoord-speler.

Amrabat is door Marokko opgenomen in de voorselectie voor de WK-kwalificatiewedstrijd van 7 oktober tegen Gabon. In het verleden speelde de middenvelder al eens mee tijdens een oefeninterland van de Marokkaanse ploeg.