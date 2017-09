Van Bronckhorst heeft goede hoop op Feyenoord-duo

Hij moest beide spelers zaterdag vanwege blessures missen tijdens de verloren thuiswedstrijd (0-2) tegen NAC Breda. "Als ze de training goed doorstaan, zijn ze beschikbaar voor dinsdag", zei Van Bronckhorst kort voor de oefensessie in het Stadio San Paolo.

St. Juste had last van zijn schouder, nadat hij op de training was gevallen en daarbij ongelukkig neerkwam. Toornstra kampte met vocht in zijn knie. Van Bronckhorst kan zeker St. Juste tegen Napoli goed gebruiken, omdat centrale verdediger Eric Botteghin door een zware knieblessure maanden is uitgeschakeld.

Mocht St. Juste toch niet kunnen spelen, dan lonkt een rentree voor Sven van Beek, die vanwege een voetblessure ruim een jaar aan de kant heeft gestaan.