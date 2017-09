Sinkgraven maakt weer minuten in Ajax-shirt

De linkspoot is hersteld van de knieblessure die hij in april opliep en staat in het basiselftal van Jong Ajax, dat het in de Jupiler League opneemt tegen Telstar. Sinkgraven traint alweer een tijd mee, maar was nog niet wedstrijdfit.

Dit seizoen wordt de plek van de voormalig speler van SC Heerenveen links in de verdediging overgenomen door Mitchell Dijks. Ajax moet zondag op bezoek in het Abe Lenstra Stadion.