Feyenoord doet dringende oproep aan fans in Italië

De Rotterdamse club deed die oproep op verzoek van de lokale politie en de Europese voetbalbond UEFA. Fans van Feyenoord kunnen om veiligheidsredenen geen kaartje kopen voor de tweede groepswedstrijd in de Champions League, maar desondanks zijn toch vele tientallen aanhangers naar Napels gereisd.

"Jammer dat we zonder onze fans moeten spelen", zei trainer Giovanni van Bronckhorst. "Al begrijp ik de keuze van de club en de autoriteiten in Napels ook wel. Ik respecteer het, maar vind het wel jammer, omdat we de steun van de fans altijd nodig hebben."

Ongenoegen

Iedere bezoeker aan de wedstrijd moet een identiteitsbewijs laten zien. Nederlanders die toch een kaartje hebben bemachtigd, mogen het stadion niet in. Ze lopen zelfs het risico te worden aangehouden en een boete te krijgen. Feyenoord heeft maandag tijdens een overleg met Napoli, de politie en de UEFA nogmaals haar ongenoegen over de gang van zaken kenbaar gemaakt.