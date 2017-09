Tijd gaat steeds meer dringen voor handbalbond

Het Nederlands handbalverbond (NHV) is nog bezig om een opvolger voor Joop Fiege vast te leggen. De tijd dringt, want Oranje speelt op 25 oktober in Rotterdam de eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Volgens het NHV wordt de definitieve selectie uiterlijk 15 oktober bekendgemaakt.

Fiege meldde vorige week dat hij uit onvrede over het topsportbeleid van het verbond zijn functie als bondscoach had neergelegd. Hij verlengde zijn contract bij het NHV begin augustus nog met twee jaar. Fiege is nog wel coach van Oosting E&O.