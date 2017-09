Jong Ajax ontsnapt - Duur puntenverlies NEC

Teun Bijleveld voorkwam in de 83e minuut de eerste nederlaag voor de formatie van trainer Michael Reiziger. Toine van Huizen had namens Telstar in de 27e minuut de score geopend.

Jong Ajax kwam op veertien punten, eentje meer dan Fortuna Sittard dat vrijdag Jong AZ met 5-1 versloeg. MVV staat derde met twaalf punten. Telstar, evenals Jong Ajax nog ongeslagen in zes duels, bezet de tiende plek met acht punten.

Telstar herstelde zich in Amsterdam redelijk van de miskleun in de KNVB-beker. De ploeg van trainer Mike Snoei werd vorige week op pijnlijke wijze uitgeschakeld door tweededivisieclub VVSB (4-1).

Sinkgraven

Bij Jong Ajax maakte Daley Sinkgraven zijn eerste speelminuten na zijn zware knieblessure die hij in april opliep. Hij werd na een uur gewisseld. Ook Maximilian Wöber had in de Amsterdamse verdediging een basisplaats.

Jong PSV speelde met 3-3 gelijk tegen NEC, dat daarmee dure punten verloor. In Eindhoven scoorde Sam Lammers in de slotfase twee keer voor de thuisploeg (2-3 en 3-3). Teamgenoot Kenneth Paal moest in de laatste minuut na zijn tweede gele kaart nog van het veld. NEC had op drie punten van Jong Ajax kunnen komen, maar staat nu vijf punten achter op de koploper.