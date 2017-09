Zidane verdedigt zich: 'Nergens is het lastiger'

"De Primera Division is de moeilijkste competitie", weet de Franse coach. "Ik kijk veel buitenlands voetbal, maar de wedstrijden zijn nooit zo lastig als in Spanje", aldus Zidane, die met Real na zes speelronden in Spanje al zeven punten achter staat op koploper Barcelona.

In de Champions League heeft Real de volle honderd procent-score, maar wacht dinsdag het lastige bezoek aan Borussia Dortmund, dat wél in blakende vorm steekt. "Het wordt lastig, want we hebben nog nooit in Dortmund gewonnen", had Zidane zijn huiswerk geschiedenis gedaan.

"Maar dit duel kan de ommekeer zijn voor ons. We hebben een goed gevoel overgehouden aan de 2-1 overwinning op Alaves van zaterdag."