Arsenal wint en passeert West Bromwich

Alexandre Lacazette, de van Olympique Lyon overgekomen spits van de Gunners, tekende voor beide treffers in het Emirates Stadium.

Kansen

De eerste grote kansen in de wedstrijd waren voor de bezoekers. Na acht minuten bleef Jay Rodriguez ondanks een overtreding van Shkodran Mustafi op de been in het strafschopgebied van Arsenal, maar schoot hij op de paal. De rebound werd door Jake Livermore naast gewerkt.

Halverwege de eerste helft kwam de thuisclub op voorsprong, toen Lacazette raak kopte, nadat Alexis Sanchez uit een vrije trap de lat had geraakt. Halverwege de tweede helft bepaalde diezelfde Lacazette de eindstand uit een strafschop op 2-0.

Bijzondere Barry

Voor West Brom-middenvelder Gareth Barry was het een bijzondere avond. De Engelsman speelde maandagavond zijn 633e duel in de Premier League, en liet Ryan Giggs daarmee achter zich. Arsenal steeg door de 2-0 zege naar de zevende plek in de Premier League. West Brom staat twaalfde.

