’In De Kuip verloor ik m’n voortanden’

Het moment – ruim vijf jaar geleden – staat de speler van Napoli nog helder op het netvlies. "Het was een lange bal van Erik Pieters en die viel tussen de verdediging en de keeper in. Ik scoorde met het hoofd de 2-0, maar was wel twee tanden lichter”, aldus de Belg. Een daarvan werd in het hoofd van Pasveer teruggevonden.

Mertens was blij dat het lot Napoli aan de Rotterdammers koppelde in de Champions League. "En de wedstrijd in De Kuip is voor mij misschien nog wel meer bijzonder dan dit duel in Napels. Rotterdam is maar een uurtje van Brussel, dus bij dat duel komen er wel wat vrienden kijken. Terugkomen naar Nederland is sowieso speciaal. En De Kuip is een sfeervol stadion, met fanatieke supporters en Feyenoord heeft een solide ploeg. Ik verheug me op dat treffen”, aldus Mertens.

