Ster van Napoli: 'Ik ben gevormd door het Nederlandse voetbal'

Eén ding wordt in het voetbalgekke zuiden van Italië snel duidelijk. Dries Mertens is een grootheid. "Supermooi om mee te maken, maar niet altijd makkelijk, want normaal over straat lopen is er niet bij. Iedereen wil een handtekening of een selfie en dan heb ik het ook echt over iédereen”, lacht de oud-speler van AGOVV, FC Utrecht en PSV.

"Sinds ik vorig jaar met 28 competitietreffers bijna topscorer werd – alleen Edin Dzeko scoorde één keer meer – is mijn status hier wel veranderd. Ook al omdat ik dit seizoen weer goed ben vertrokken. Maar ik ben nog altijd dezelfde Dries Mertens. Feyenoord zal hier ook wel zien dat de mensen in Napels compleet voetbalgek zijn. Ze leven voetbal, alles draait om Napoli. Die adoratie is heel anders dan in Nederland.”

Terugkeer

Een voorbeeld: "Tijdens het eten komen er in het restaurant gewoon mensen aan tafel zitten om over voetbal en de club te praten. Daarom moet je wel weten waar je rustig kunt lunchen of dineren. En inmiddels weet ik dat. Ik woon dicht bij de stad, aan zee. Het is hier prachtig, hoor. Daarom kan ik ook niet zeggen of ik ooit nog terugkeer bij een Nederlandse club. Ik heb het hier bij Napoli, op dit niveau en qua leven geweldig naar mijn zin”, zegt hij in de stad, waar de temperatuur nog altijd een graad of 24 is.

"Vorig jaar was een heel mooi jaar en ook dit seizoen gaat het weer goed. Ik ben tevreden. We spelen met Napoli gewoon heel goed voetbal en daar profiteer ik van. Of ik mezelf nog weleens verbaas? Ja, want ik speel nu in de spits, dus op een heel andere positie. Die keuze van de trainer is goed uitgepakt.”

Afgetest

Bij Anderlecht en KAA Gent werd Mertens afgetest, omdat hij te klein en te tenger was. Van een lange neus naar die clubs wil de ster van Napoli niets weten. "Ze hebben nooit gezegd dat ik niét geschikt was voor het topvoetbal, maar ik was er gewoon nog niet klaar voor. Ik ben uit 1987, dus inmiddels 30 jaar, maar zo voel ik me niet”, zegt de Belg die er zeer gesoigneerd uitziet. "Vroeger liep ik fysiek ook achter en op mijn zestiende voetbalde ik daarom met medespelers die twee jaar jonger waren. Mijn lichaam was niet volgroeid. Ik denk dat ik dezelfde beslissing had genomen als de mensen bij Anderlecht en Gent. En daarom is er geen enkele rancune. Sterker nog, ik ben blij dát ze me hebben laten gaan, want daardoor heb ik bij Eendracht Aalst wedstrijden in de Tweede Klasse kunnen spelen en kon ik voor AGOVV in de Nederlandse Jupiler League uitkomen. Dat was achteraf gezien heel belangrijk voor me.”

De wereldtop was op dat moment nog ver weg. "Natuurlijk dacht ik er bij AGOVV niet aan dat ik ooit bepalend zou kunnen zijn bij Napoli. Mijn doel was telkens hogerop te komen. Daarom was de stap naar FC Utrecht superleuk. En de verkoop aan PSV vond ik geweldig. Waar ik ook kwam, dacht ik: ’Ik zie wel hoe het loopt.’ Vervolgens maakte ik een droomtransfer naar Napoli, waar ik de laatste twee jaar heel belangrijk heb kunnen zijn. De weg die ik heb afgelegd, vervult me met trots. Nu ik vijf jaar weg ben uit Nederland, voel ik me weer Belg, maar daarvoor was ik wel heel Nederlands.”

Slangenmens

Bij de smaakmaker van de Serie A (zes goals in evenveel wedstrijden) is naar eigen zeggen niets komen aanwaaien. "Ik ben iemand die er altijd alles voor heeft gedaan. Ik was kleiner, dus leerde ik sneller denken. En als ik werd beoordeeld op mijn lengte, dan gebruikte ik dat voor mezelf als motivatie. Mijn fysiek was daardoor eerder een wapen dan een nadeel. Omdat ik fysiek de mindere was, moest ik op andere vlakken beter zijn. Op technisch gebied heb ik echt heel veel extra trainingen gehad. Op een gegeven moment ging ik groeien, bleef de rest stilstaan en kwamen mijn voordelen. Nog steeds probeer ik uit de duels te blijven en nog zo snel mogelijk de één-tegen-één op te zoeken”, verduidelijkt het slangenmens, vlak voordat hij een Italiaanse sportmaaltijd nuttigt.

"Mijn vader Herman was vijf keer Belgisch kampioen turnen. Dat pezige lichaam heb ik van hem geërfd. Door hem ben ik sterk, lenig en watervlug. Voeg dat bij de extra techniektrainingen die ik heb gehad en het Nederlandse voetbal dat me heeft gevormd, dan is dat een perfecte combinatie gebleken. Zelf heb ik maar één jaar op turnen gezeten. Ik vond het helemaal niks en ben gaan voetballen. Iets waar mijn vader weer helemaal niets mee had.”

Op dat moment kon niemand bevroeden dat ’kleine’ Dries anno 2017 in één adem met Diego Armando Maradona zou worden genoemd.