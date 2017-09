'Winterspelen staan niet ter discussie'

Bijl: „Het staat er echt heel goed voor. De Koreanen hebben het prima voor elkaar. Het olympisch dorp is klaar, de appartementen voor onze atleten zien er prima uit en ook qua transport is het goed geregeld.”

Het enige wat de locale organisatie nog zorgen baart, is de kaartverkoop. Bijl: „Vooral met betrekking tot de sporten die zich in het berggebied afspelen, zoals het skiën. Gelukkig verloopt de verkoop voor de shorttrack en schaatswedstrijden wel naar wens.”

Van de spanning rond de ontwikkelingen in Noord-Korea heeft hij weinig gemerkt. Bijl: „Bij ons is het dagelijks voorpaginanieuws, hier moet je er naar vragen. Aan niemand merk je dat het doorgaan van de Spelen ter discussie staat. Daarover bestaat geen enkele twijfel. Het enige wat het huidige spanningsveld anders voor de Koreanen maakt, is dat het nu een zaak tussen twee personen is. Dat maakt het voor de mensen hier wat ongewis.”