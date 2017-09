’Vitesse niet euforisch naar Nice’

Vitesse-trainer Henk Fraser, die vorig week nog zo woest was geweest na de bekerflop tegen Swift, was trots op zijn ploeg. „Dit was een wedstrijd die vertrouwen geeft. Het stond goed en de tactische afspraken die we vooraf hadden gemaakt, werden nagekomen. Daar ben ik als trainer heel blij mee”, aldus Fraser, die met het oog op de uitwedstrijd in de Europa League tegen OGC Nice direct ook weer relativeerde. „Na de wedstrijd tegen Swift zijn we niet met een verslagen gevoel naar Ajax gegaan en nu gaan we ook niet met een euforisch gevoel naar Nice.”

Fraser neemt de tegen Ajax uitgevallen Thulani Serero in principe mee naar Nice. „Thulani heeft een schop gehad. Dat is meestal wat gunstiger dan wanneer hij met een spierblessure of zo uitvalt. Ik heb de hoop dat hij er toch bij kan zijn”, aldus Fraser, die Charlie Colkett met een enkelblessure het trainingsveld zag verlaten en sowieso geen beroep kan doen op verdediger Arnold Kruiswijk.