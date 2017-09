Mertens: 'Ik ben gevormd door het Nederlandse voetbal'

„Ik ben iemand die er altijd alles voor heeft gedaan. Ik was kleiner, dus leerde ik sneller denken. En als ik werd beoordeeld op mijn lengte, dan gebruikte ik dat voor mezelf als motivatie. Mijn fysiek was daardoor eerder een wapen dan een nadeel. Omdat ik fysiek de mindere was, moest ik op andere vlakken beter zijn. Op technisch gebied heb ik echt heel veel extra trainingen gehad. Op een gegeven moment ging ik groeien, bleef de rest stilstaan en kwamen mijn voordelen. Nog steeds probeer ik uit de duels te blijven en nog zo snel mogelijk de één-tegen-één op te zoeken”, verduidelijkt het slangenmens, vlak voordat hij een Italiaanse sportmaaltijd nuttigt.

„Mijn vader Herman was vijf keer Belgisch kampioen turnen. Dat pezige lichaam heb ik van hem geërfd. Door hem ben ik sterk, lenig en watervlug. Voeg dat bij de extra techniektrainingen die ik heb gehad en het Nederlandse voetbal dat me heeft gevormd, dan is dat een perfecte combinatie gebleken. Zelf heb ik maar één jaar op turnen gezeten. Ik vond het helemaal niks en ben gaan voetballen. Iets waar mijn vader weer helemaal niets mee had.”

Lees het hele verhaal met Dries Mertens in de premium-editie van De Telegraaf/Telesport van dinsdag 26 september.