De Portugees liet in Moskou Henrikh Mkhitaryan opdraven voor de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met CSKA Moskou. Normaal gesproken betekent het dat de Armeense aanvaller woensdag in de basis start, maar Mourinho had naar eigen zeggen een andere reden.

"Hij spreekt Russisch. En ik wil de Russische media helpen", aldus de behulpzame Special One, die verder niet heel spraakzaam was.

Foto: AFP

"We missen Marouane Fellaini, Paul Pogba en Michael Carrick vanwege blessures, maar we focussen ons niet op individuen. We hebben veel kwaliteit in de ploeg en gaan gewoon proberen te winnen. Dat is ons doel."

Vitinho

Over aanvaller Vitinho, die CSKA in het eerste duel met Benfica met een doelpunt aan een 1-2 zege hielp, wilde Mourinho helemaal niets kwijt.

"Ben jij soms zijn zaakwaarnemer?", counterde de oefenmeester venijnig na een vraag over de Braziliaan. "Ik praat nooit over spelers van de tegenpartij. Of ik nou goed of kwaad over ze spreek, in beide gevallen motiveer ik ze dan."