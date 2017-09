Lewis Hamilton en Valtteri Bottas ploeterden er in de Aziatische metropool op los, maar eindigden op zondag - grotendeels dankzij de chaos direct na de start - toch op de eerste en derde plaats. De twee startten als vijfde en zesde, maar werden in het zadel geholpen door de crash van Max Verstappen en de beide Ferrari's.

Foto: Hollandse Hoogte

"De resultaten in Singapore kwamen als een verrassing", aldus Wolff. "We mochten ondanks die eerste en derde plaats niet vergeten hoe lastig we het daar hadden. Dat had gevaarlijk geweest. Binnen het team hebben we ons de afgelopen dagen dan ook vooral gefocust op wat er mis ging. We hebben gekeken waarom we het op vrijdag en zaterdag lastig hadden en daaruit lering getrokken. Dat nemen we mee richting de laatste zes races van het seizoen."

Wolff heeft in ieder geval vertrouwen in een goed resultaat op het circuit van Sepang in Maleisië, waar dit jaar voor het laatst wordt geracet. "De karakteristieken van de baan, met de doordraaiende bochten en de lange rechte stukken, passen goed bij onze bolides."

