De 17-jarige verdediger, die al zesduels in de hoofdmacht speelde, ligt nu tot en met medio 2020 vast in Friesland.

Pierie werd in 2006 opgenomen in de jeugdopleiding van sc Heerenveen en maakte op op 17 mei dit jaar zijn debuut in de play-off wedstrijd tegen FC Utrecht.

"Kik is een talentvolle speler uit onze eigen opleiding die nu al volwaardig lid is van de eerste selectie", aldus technisch manager Gerry Hamstra.

"We zijn erg blij dat hij bewust voor een langer verblijf bij sc Heerenveen heeft gekozen om de volgende stap in zijn carrière te zetten."