Cenk Tosun gaf de bal in de elfde minuut na een goede actie voor vanaf de linkerkant. Babel schoot vervolgens van binnen de zestien raak. De Nederlander scoorde twee weken geleden ook al tegen FC Porto. De Turkse ploeg won daar verrassend met 1-3.

De dertigjarige Babel maakte dit seizoen in de competitie ook al drie doelpunten in zes wedstrijden. Besiktas bezet in de Süper Lig de tweede plaats, achter Galatasaray.