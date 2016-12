premium

Op twee na de warmste kerst ooit gemeten

49 min geleden

AMSTERDAM - Deze kerst gaat de boeken in als de twee-na-warmste kerst die ooit is genoteerd sinds de metingen begonnen in 1901. De gemiddelde maximumtemperatuur over beide kerstdagen lag in De Bilt op 11,8 graden, meldt Weeronline.