Stak lijsttrekker Kuzu van Denk een tosti in zijn binnenzak?! Op Twitter was #tostigate trending.

Sommige babes maken van twerken een levensgevaarlijke bezigheid, bewijzen deze beelden uit de VS, gemaakt tijdens de jaarlijkse 'spring break'.

02:51

Laura Ponticorvo is slachtoffer geworden van 'The Fappening 2.0'. Naaktfoto's van de YouTube-ster zijn op internet verschenen. Carice van Houten moet ook uitkijken, haar dreigt hetzelfde te gebeuren vertelt Jan Uriot in Privé TV.