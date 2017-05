Drone is hit bij loodgieter en boer

In het nieuws van Telegraaf VNDG: ‘the day after’ voor Feyenoord, Macron wordt wel vrolijk wakker, zaak-Everink start, en het gaat vriezen.

03:58

Telegraaf VNDG reed mee in de commandobus van de ME die zondag in Rotterdam keihard moest ingrijpen tijdens de rellen van Feyenoordfans. Sectiecommandant Jantien slaagde erin de binnenstad schoon te vegen van voetbaltuig. Ze legt EXCLUSIEF voor onze camera uit hoe dat werkt.