Video Jeroen: 'Nu kan ik er weer iemand uitgooien'

Gisteren, 23:55

Morgenavond is het zo ver, dan schitteren de Toppers - voor de verandering weer met zijn vieren - in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Gerard, René en Jeroen zijn erg blij met de komst van vierde Topper Jan Smit, al lijkt Jeroen van der Boom er een bijzondere reden voor te hebben...