Video Passie voor speciaalbier

27 min geleden

Zelf bierbrouwen is populairder dan ooit! Volgens het CBS is het aantal eenmansbedrijfjes in tien jaar tijd bijna verZEVENvoudigd! Tommie Sjef is zo’n brouwer en zijn speciaalbier staat zelfs in een top 10 van beste bieren ter wereld. DFT’s Starter van de Week: Tommie Sjef Wild Ales.