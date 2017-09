Yolanthe kreeg van Wesley een peperdure Mercedes oldtimer kado. Dit en nog meer smeuïge verhalen en details over het fortuin van het rijke stel in 'Geld van de Sterren'. De hele aflevering zie je op Telegraaf VNDG

05:17

In de zesde en laatste aflevering van de realityserie MALLORCA IS VAN ONS horen we meer over de slaapkamergeheimen van onze proppers.