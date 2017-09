Video Arrestatie maffioso Bonarrigo in beeld

Een belangrijk kopstuk van de Italiaanse maffiaclan Bellocco is dankzij goede samenwerking tussen de Italiaanse en Nederlandse politie aangehouden op het Waterlooplein in Amsterdam. Bonarrigo werd sinds 2011 in heel Europa gezocht vanwege drugshandel.