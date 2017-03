Ongeloof en rouw in Utrecht na het zomaar doodsteken van een 41-jarige bankmedewerkster, ziet u in TELEGRAAF VANDAAG met Maarten Steendam.

01:47

Een reporter van de Koerdische zender Rudaw doet opmerkelijke ontdekkingen in een door IS verlaten tunnel. De militaire basis werd in Mosul (Irak) aangetroffen.