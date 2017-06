DFT TV Zo 'sjeft' Tommie zijn eigen bier

1 uur geleden

Starter van de Week - Zelf bier brouwen is populairder dan ooit.Volgens het Centraal Bureau voor de Statisitiek is het aantal eenmansbedrijven in tien jaar tijd bijna verzevenvoudigd. Tommie Sjef Koenen is zo'n brouwer en zijn speciaalbier staat zelfs in de top-10 van beste...