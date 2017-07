Nooit meer in de rij voor de kassa

Bij het tv-programma Opsporing Verzocht zijn vanavond beveiligingsbeelden uit Tiel getoond waarop falende inbrekers te zien zijn. De politie is nog op zoek naar deze dieven.

00:54

Een pitbull wordt door zijn baasje in een hete auto achtergelaten in Florida. Gelukkig is de politie net op tijd om de hond te bevrijden.