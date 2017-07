In een nieuwe realityserie worden zes Nederlandse jongeren gevolgd tijdens hun werk op Mallorca. Ze werken voor Club NL, waar dagelijks honderden Nederlanders feestvieren. MALLORCA IS VAN ONS zie je iedere vrijdag vanaf 19.00 uur op Telegraaf VNDG en metronieuws.nl.

01:56

Op de kermis in Tilburg zit de schrik er goed in na het horrorongeluk in Amerika. Dezelfde attractie staat daar ook, maar is nu gesloten.