Op bewakingsbeelden uit Amsterdam is iemand te zien die met een babbeltruc de pinpas van een 86-jarige vrouw heeft buitgemaakt.

De politie in Las Vegas heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een naakte man wordt neergeschoten.

02:06

Na een vakantie van bijna drie weken ging vandaag de formatie verder. Het had weinig gescheeld of CDA-leider Buma was er niet bij geweest.