Verbaal wapengekletter vanuit Noord-Korea in de richting van Amerika. Het dictatoriale regime noemt president Trump seniel.

00:44

Bij Chickfriend is een cameraploeg lastiggevallen, zo vertelt onze verslaggever Sander Wageman. Vanmiddag is er een huiszoeking gedaan bij het bedrijf, in het onderzoek naar het eier-schandaal.