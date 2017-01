Fajah Lourens gek op YouPorn

De VVD zal in een volgend kabinet niet samenwerken met de PVV. Dat heeft VVD-leider Mark Rutte gezegd in tv-programma Buitenhof.

Jesse Klaver sluit uit dat hij na de verkiezingen in maart in een coalitie stapt met de PVV van Geert Wilders. Dat zei hij in het televisieprogramma WNL Op Zondag.