Privé Nachtmerrie voor de Veerkampjes

1 uur geleden

De familie Veerkamp zit in de put. Zij moeten met hun woonboot verhuizen en gaan voor meer dan 150.000 euro het schip in. Hun laatste strohalm is Mr. Frank Visser. De hele uitzending van Mr. Visser rijdt rond is maandagavond om 21.30 te zien op SBS6.