Een volle Boeing, onderweg van India naar Londen, verloor vorige week het contact met de luchtverkeersleiding. De Duitse luchtmacht grijpt in en vanuit een ander vliegtuig wordt de actie vastgelegd. Uiteindelijk landt de Jet Airways-vlucht veilig.

De kansen van de vrouw die beweert dat de Belgische koning Albert II haar vader is nemen toe, zegt Ruud Mikkers in TELEGRAAF VANDAAG met Maarten Steendam.

Een krankzinnig ongeluk op straat in Ipatinga, in het oosten van Brazilië. Roberto Carlos Fernandes (50) loopt met zijn vrouw over straat als hij van achteren wordt 'aangevallen' door een op hol geslagen band. Naar de afzender daarvan wordt nog gezocht.