Privé NL'se werkte met Jennifer Lawrence

45 min geleden

Komende zondag is de 89ste uitreiking van de Oscars. In het Oscarjournaal telt Telegraaf TV vanuit Los Angeles de dagen af. Vandaag: De Nederlandse Paula Loos werkte mee aan de Oscar-genomineerde film Passengers met Jennifer Lawrence en vertelt hoe ze daar in verzeild raakte.