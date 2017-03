Privé Martine gaat ellende veroorzaken

1 uur geleden

Inge Ipenburg keert donderdag na twaalf jaar afwezigheid terug in GTST. Martine Hafkamp, de 'superbitch', heeft in de voorgaande jaren alleen maar voor ellende gezorgd en dat zal de komende tijd niet veel anders zijn. GTST is elke werkdag om 20.00 uur te zien op RTL 4.