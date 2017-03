Je moet jezelf een beetje schaars maken, zegt Geert Wilders over het missen van het Carré-debat. In plaats van zijn collega's ziet de PVV-leider zondagavond Yvon Jaspers.

00:38

Een Poolse vrouw is vannacht omgekomen nadat ze op de A10 bij Amsterdam door meerdere auto's was aangereden. Volgens de politie was ze onder invloed.