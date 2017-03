Wie meer geld wil krijgen voor zijn oude spullen kan misschien nog iets leren van dit gesprek. Meer spannende onderhandelingen in Van Onschatbare Waarde, donderdag 21.35 uur, NPO 1.

Geert Wilders wordt belachelijk gemaakt in The Daily Show. De hele show zie je vrijdag om 19.45 uur bij Comedy Central.

02:51

Laura Ponticorvo is slachtoffer geworden van 'The Fappening 2.0'. Naaktfoto's van de YouTube-ster zijn op internet verschenen. Carice van Houten moet ook uitkijken, haar dreigt hetzelfde te gebeuren vertelt Jan Uriot in Privé TV.