Sommige babes maken van twerken een levensgevaarlijke bezigheid, bewijzen deze beelden uit de VS, gemaakt tijdens de jaarlijkse 'spring break'.

Stak lijsttrekker Kuzu van Denk een tosti in zijn binnenzak?! Op Twitter was #tostigate trending.

Laura Ponticorvo is slachtoffer geworden van 'The Fappening 2.0'. Naaktfoto's van de YouTube-ster zijn op internet verschenen. Carice van Houten moet ook uitkijken, haar dreigt hetzelfde te gebeuren vertelt Jan Uriot in Privé TV.