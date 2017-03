Bewoners van een afgelegen dorp in het westen van Sulawesi hebben maandag een gruwelijke ontdekking gedaan. Een 25-jarige dorpsgenoot die sinds zondag vermist was, bleek te zijn opgegeten door een python van zeven meter lang.

Geert Wilders verbaast zich in het Tweede Kamerdebat over de verkiezingen dat de VVD zich zou uitleveren aan GroenLinks. "U zit half op schoot bij die partij', waarna het over 'verkeerde populisten' ging.