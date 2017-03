De politie heeft beelden vrijgegeven van heethoofden die eerder deze maand in Rotterdam tekeergingen. Nadat de Turkse minister moest vertrekken werden ruiten ingegooid en agenten bekogeld met stoeptegels. Tips? 0800-6070 of anoniem 0800-7000.

00:46

Een monumentaal pand in Exloo is compleet verwoest. De bewoners hadden trammelant met andere inwoners van de Drentse plaats en dat is wellicht de oorzaak van de brand, vertelt verslaggever André Spaansen.