Smurfensnot in Huize Hazes

SCHOKKENDE VIDEO Op sociale media is met verbijstering gereageerd op een filmpje van een gruwelijke mishandeling. Het incident zou zondag in Rotterdam hebben plaatsgevonden.

00:44

Na de overwinning van Ajax is de sfeer in Rotterdam omgeslagen. Op het plein, waar politie met ME-bussen en te paard aanwezig is, zijn meerdere mensen gearresteerd.