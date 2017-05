04:40

OG3NE hoopt mensen ‘kracht en positiviteit’ toe te zingen met hun nummer Lights and Shadows. De tekst in hun Songfestivallied sterkt de zusjes zelf in ieder geval in de moeilijke tijd die zij doormaken met hun zieke moeder. Ook krijgen de dames de Nederlandse versie van hun lied te horen. Wat zouden ze daarvan vinden?