Privé Yfke Sturm houdt van karaoke

1 uur geleden

Yfke Sturm krijgt bezoek in Londen van Peter van der Vorst. Al snel wordt hij door het supermodel meegesleurd in een karaokebar. Samen zingen ze onder meer Angels van Robbie Williams, maar of de noten goed geraakt worden, is maar de vraag...