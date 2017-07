Privé Lily James, rijzende filmster

2 uur geleden

De opnames van de film 'Mamma Mia 2: Here we go again' beginnen volgende maand. Het verhaal is gebaseerd op het repertoire van de Zweedse band Abba. Eén van de hoofdrollen wordt vertolkt door Downtown Abbey-ster Lilly James, die flink is doorgebroken in Hollywood.