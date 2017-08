Versteegh neemt Paay in de zeik

Jan Smit is slachtoffer geworden van een studentenontgroening.

01:08

Een hardwerkende winkeleigenaar in het Zuid-Hollandse De Lier bedenkt zich geen moment als er opeens een overvaller in zijn videotheek staat. Hij pakt een schaar en verjaagt de crimineel. Tips? 0800-6070 of anoniem 0800-7000.